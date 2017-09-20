أثار الفنان اللبناني وائل جسار موجة انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما دعا الفنان السوري جورج وسوف إلى الاعتزال.

جاء ذلك خلال حديث إذاعي أجري معه حيث أجاب رداً على سؤال عن الفنان الذي ينصحه بالتوقف عن الغناء: "أنصح جورج وسوف باعتزال الفن حرصاً على صحته وعلى تاريخه الفني المشرف العابق بالنجاحات الكبيرة والمستمرة.

سلطان الطرب متعب صحياً كما يعلم الجميع"، وأضاف:"بزعل لما شوفو عم يطلع على المسرح بطريقة كلنا منتأثر فيها".

وعلى الإثر عبر معجبو الفنان السوري عن استيائهم من تصريحات جسار حيث شنّوا هجوما عنيفاً عليه وطالبوه بالاعتذار.

وبالفعل نشر النجم الشاب عبر صفحته على “إنستغرام” مقطع فيديو تقدم من خلاله بالاعتذار من وسوف.

وقال: "أنا من مدرسة سلطان الطرب جورج وسوف وأعتز وأتشرف أنني من مدرسته".

وأضاف: "إذا تم فهم كلامي خطأ فأعتذر من كل قلبي. كنت أقصد أنه صحياً، أطال الله في عمره، بات يبدو مرهقاً".

وتابع: "وصلت إلى هذه المرحلة بسبب صوته وتعلمت كل شيء على يده.

أعتذر إذا تم فهم كلامي خطأ وأنا من أكثر المعجبين بسلطان الطرب جورج وسوف".