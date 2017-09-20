تنافست النجمات على السجادة الحمراء بإبراز فخامة وأناقة فساتينهن الموقعة من أهم مصممي الأزياء العالمية. بعض النجمات نجحن في ذلك، وبعضهنّ الآخر لم يتمكنّ من تحقيق ذلك، نستعرضها في هذا التقرير.



وتنوعت الإطلالات سيطرت على معظمها الفساتين الماكسي، في حين اختارت بعضهن الفساتين القصيرة لكن الكلاسيكية منها.



وتألّقت غابرييل يونيون بثوب أسود طويل تزيّن بالتطريز وترافق مع "كاب" قصير غطّى الكتفين. وحمل توقيع المصمم اللبناني زهير مراد.



كثيرة هي الإطلالات المميّزة، غير أنّ أجملها كانت من نصيب نيكول كيدمان، فهي تعلم ما الذي يليق بها ويناسب سنّها، إذ لفتت الانتباه بفستان أحمر اللون من كالفين كلاين أبرز مفاتنها بطريقة أنيقة نسّقته مع حذاء زهريّ.



أبهرت بعض النجمات الحضور والمصورين بإطلالتهن الفضية اللامعة الجذابة والأنيقة على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الإيمي للبرامج التلفزيونية في دورته الـ69 لعام 2017، المقام في مدينة لوس أنجليس.