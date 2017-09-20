ضربة عالمية جديدة تسجلها النجمة هيفاء وهبي، لتثبت أن انتشار أغنياتها ليس عربيا وحسب، بل يتخطى نجاحها الأقطار العربية ليصل إلى دول العالم، حيث دخلت أغنية «سمعني» في ميكس موسيقي عالمي تتخطى مدته الأربعين دقيقة يحمل اسم «Papa & FFF Beach Party»، وقد تمت إذاعته ضمن مهرجان Barcelona Circuit الذي ضم هذا العام 72 ألف متفرج على مدى يومين. واستطاعت هيفاء أن تكون الفنانة العربية الوحيدة بين عشرات المغنين الاجانب التي تذاع أغنيتها في هذا الميكس العالمي.

وعلى صعيد آخر، حلت وهبي ضيفة على الحفل الخاص بانتخاب ملك جمال لبنان للعام 2017، وقدمت في الحفل لوحتين فنيتين لأغنية «عارف» وأغنية جديدة تحمل عنوان «بحب الحياة» قدمتها لأول مرة على المسرح، والتي باتت متوافرة عبر قناتها الرسمية على «اليوتيوب» وهي من كلمات عمر المصري وألحان سامر أبو طالب.