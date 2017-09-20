انتشرت مؤخرا أخبار كثيرة حول تهرب النجم محمد رمضان من سداد الضرائب وإخفائه 20 مليون جنيه من دخله بهدف التلاعب، وزعمت بعض المواقع الإخبارية أن رمضان مهدد بالسجن بسبب تهربه من دفع الضرائب كاملة.

لكن أحمد الجندي المحامي الخاص برمضان نفى كل ما تردد، وأكد، في تصريحات صحافية له، أن رمضان قام بتسديد كل الضرائب ودفع أيضا الضرائب الخاصة بأعمال لم يبدأ تصويرها ولم يحصل على أجره كاملا بها، وقال الجندي: «محمد رمضان يقوم بأداء الخدمة العسكرية ومن يدخل الجيش لا يمكن أن يسمح لنفسه بالتحايل على بلده أو ارتكاب خطأ في حق مصر».