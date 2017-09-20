نشر الفنان رامي عياش صورة له وهو داخل استديو لتسجيل أغنية جديدة. ودعا عياش الجمهور إلى الانتظار لسماع أغنيته الجديدة التي كان يسجلها في استديو داني حلو.

وكان آخر أعمال رامي عياش أغنية بعنوان «يا حبيب القلب» التي كتبت كلامها نجمة «ذا فويس» نداء شرارة.

ويشار إلى أن رامي عياش شارك في العديد من المهرجانات خلال صيف 2017 وأبرزهــا افتتـــاحــه مهرجانات بعلبك الدوليـــة في الذكرى الـ 50 لانطلاقتها، حيث أطل على مدار يومين متتاليين في حفلين بمشاركـــة الفنانتــين ألين لحــود وبريجيـــت يــاغي في إطـــار حفـــلات «ليالي لبنانية».