الزواج ليس مملاً.. ولا أثق 100% بنجاح أي عمل أكتبه!

بيروت ـ بولين فاضل

ترفض الكاتبة والممثلة كارين رزق الله تسويق نفسها أو التعريف عن ذاتها بكونها صاحبة المسلسلات الأكثر استقطابا في رمضــــان، وتكتــفي بـالقول ان عملين لهــا هما «قلبي دق» و«مش أنا» قد حصدا نجاحا على شاشة محطة LBCI خلال الشهر الفضيل، فكان عرض من محطة MTV وافقها فأحبت أن تختبر العمل مع القيمين على المحطة وكانت الحصيلة تجربة جميلة وناجحة في مسلسل «لآخر نفس».

كارين إزاء الجدل الذي أحدثه «لآخر نفس» وانقسام الناس بين مؤيد ومعارض لمحور العمل وهو الخيانة، تقول إنها تقصدت خلق هذا الجدل وكانت مدركة مسبقا ان القصة جريئة وهناك من سيصفق في مقابل من سينتقد لكن في نهاية المطاف كان في ودها أن تقول ما تريد قوله، لاسيما في موضوع الروتين الذي يولد في العلاقة بعد سنوات من الزواج، وتقول: «ثمة من قال إني أشجع على الخيانة وهؤلاء لم ينتظروا ويتمهلوا حتى نهاية المسلسل ليطلقوا أحكامهم، أنا لم أشجع على شيء، أنا طرحت الأمور كما هي وقلت الأشياء بعيدا عن الاختباء وراء الأصبع، أنا مع التعبير عن الأفكار ولو كانت جريئة».

وعما إذا كانت في حياتها الشخصية قد ذاقت الشعور بالملل والروتين بعد سنوات من الممثل فادي شربل، اجابت: «لا لم أمل بعد، ممكن كتير بالمستقبل بس حاليا لا».

وعن الرجل وهل يمل الزواج بسرعة أكثر من المرأة، ترى كارين أن الإنسان هو إنسان وقد يمل أحدهما مثلما قد لا يمل أي منهما بعد سنوات من الارتباط، لافتة إلى أنها تحاول من خلال كتاباتها إيصال رأيها الشخصي والرأي المعاكس وبالتالي يعود للمشاهد أن يتبنى الرأي الذي يريده وقالت ان شخصية «هزار» التي جسدتها في «لآخر نفس» لا تشبه شخصيتها في الحياة لكن في الوقت نفسه الكثير من الكلام الذي قيل على لسان شخصيات المسلسل يتلاقى مع تجارب شخصية أو تجارب أصدقاء أو مقربين.

وحول المعيار الذي تختار على أساسه الدور الذي تلعبه في مسلسلاتها، أوضحت أنها تنطلق من الشخصية التي ترغب في تجسيدها وبعد ذلك تبحث عن الكاراكترات المحيطة بالشخصية الرئيسية.

وعما إذا كان نجاح مسلسل «لآخر نفس» يعود في جزء منه إلى الكيمياء بينها وبين الممثل بديع أبو شقرا، ترى كارين أن الخلطة برمتها هي وراء نجاح المسلسل، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الكيمياء والانسجام مع بديع وراء الكاميرا انعكسا بطبيعة الحال أمامها.

وردا على سؤال عما إذا كانت تعتبر نفسها نجمة رمضان في لبنان لعام 2017، رفضت كارين تصنيف نفسها بنفسها، معتبرة أنه يكفيها ويرضيها أن تصنع ما تحبه، وتابعت تقول: «أنا لا أثق 100% بنجاح أي عمل أكتبه، وعملي الذي نجح هذه السنة قد لا ينجح السنة المقبلة لأن الخلطة قد تعجب الناس أحيانا وقد لا تعجبهم أحيانا أخرى»، نافية أن تكون الكوميديا قد سجنتها في مرحلة من المراحل، معتبرة أن الكوميديا هي سبب نجاحها وبلوغها ما بلغته اليوم، وقالت: «لعبت الكوميديا مرارا وتكرارا لكن في مرحلة معينة قلت لنفسي لم علي أن أدور فقط في فلك الكوميديا من دون أن يراني الآخرون في فلك آخر؟».

وتحدثت كارين عن موقف زوجها الممثل فادي شربل من أعمالها، فقالت انه يتابع ويفرح لنجاحها وهو أكثر من يوجه إليها الملاحظات سلبية كانت أو إيجابية، من هنا كان يفضل لو كان مسلسلها «لآخر نفس» بقدر أقل من الجرأة، مؤكدة أنها لا تحلم بأشياء تتخطى منطق التفكير، ورفضت المقارنة بين يوسف الخال وتيم حسن، مشيرة إلى أنها لا تحب الدخول في لعبة التسميات، وقالت: «كلهم بجننوا».