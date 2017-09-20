دلال العياف

عبود خواجة فنان جنوبي محبوب من فئات كثيرة من العاشقين للفن اليمني الأصيل، أذهل جمهوره بالكويت في البدايات حينما كان يحيي بعض الجلسات الغنائية والتي عرضت عبر شاشة «الوطن»، وله طبقة صوتية قوية لها رنة خاصة تخرج من حنجرة ضخمة متمكنة، ويمتلك مساحة صوتية عريضة أهلته لغناء الكثير من غناوي المحضار والفنان القدير أبوبكر سالم والفلكلور اليمني الأصيل.

«خواجة» شارك في فكرة لإعداد برنامج يحمل اسم «102» على إذاعة صوت الريان القطرية، والفكرة محورها جلسات غنائية شعبية شاركه فيها فنان الشعب خالد الملا «بوحنان»، فهو يسعى دائما الى تجديد بعض الغنايات القديمة الجميلة التي من الصعب تكرارها كلاما ولحنا، ونشتم في رائحتها عبق الماضي الجميل.

«خواجة» صرح لـ «الأنباء» بانه اصدر أغنية جديدة تحمل عنوان «خاتم» وهي من كلمات د.علي الغامدي والألحان «فلكلور» وقد طرحها على قناته عبر «اليوتيوب»، ويقول مطلعها:

«مثل خاتم صرت أنا في اصبعك.. بس احبك واتبعك.. يعني زي ما قالوا امشي في خطاك.. ما سألتك وين ماخذني معك.. وين ما تسري معك لو هنا ولا هنا ولا هناك».