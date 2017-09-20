في قرار صادم للقائمين على حفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي الذي كان من المقرر إقامته في السابع من شهر أكتوبر القادم، على مسرح الصوت والضوء تحت سفح الأهرامات في العاصمة المصرية، القاهرة، أصدرت الفنانة بيانا إعلاميا ألغت فيه الحفل وأوضحت دوافعها لهذا القرار.

وقالت ماجدة في بيانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إلى من يهمه الأمر، يعلن مكتب ماجدة الرومي بأن العقد الموقع مع السيد فادي أوطه باشي والذي كان يهدف إلى إحياء حفلة غنائية على مسرح الصوت والضوء في القاهرة بتاريخ 7 أكتوبر 2017، قد تم فسخه على مسؤولية السيد فادي أوطه باشي الكاملة بعد أن عجز الأخير عن تنفيذ أبسط التزاماته التعاقدية، وعليه نؤكد بأن الشخص المذكور غير مخول التعاقد أو التحدث باسم مكتب ماجدة الرومي مع أي كان، وهو لا يمثلنا بشيء".

وفي اتصال لموقع "العربي الجديد"الذي نشر الخبر ، بمسرح الصوت والضوء قال أحد العاملين به إنهم لم يتلقوا خبر إلغاء الحفل حتى الآن، فلا بد من إبلاغهم رسميا بالقرار، مشيرا إلى أن "التذاكر لم يتم طرحها بعد".

وكان آخر حفل أقامته ماجدة على مسرح الصوت والضوء في 20 من شهر مايو/أيار من العام الماضي تحت رعاية المؤسسة الخيرية "أهل مصر"، وذهب ريع الحفل بالكامل لدعم بناء مستشفى الحروق.