خلال حوارها مع جيمي كيميل، مقدم برنامج «Jimmy Kimmel Live» على شبكة abc التلفزيونية الأميركية، كشفت الممثلة سلمى حايك عن موقف غريب تعرضت له هذا الصيف خلال زيارتها الأولى إلى كوستاريكا مع الأطفال، وقالت إنها شاهدت معهم الكثير من أنواع الحيوانات، مثل الحيتان والدلافين والتماسيح، إلى جانب أنواع غريبة من الحشرات، ونظرا لأنهم أرادوا رؤية نوع معين من القرود، ذهب الجميع في رحلة بالقارب للبحث عن ذلك النوع، لكن الرحلة لم تسفر عن أي نجاح.

وعرض شخص من الرحلة التوجه لمنزله، حيث تأتي هذه القردة أحيانا، وهناك شاهدت شجرة لنوع من التفاح الذي لم تتذوقه من قبل، وكانت الشجرة مليئة بالقرود، وذكرت كيف غضب أحد القردة على ما يبدو من تناولها التفاح واحدة تلو الأخرى، فأخذ يقذفها بحبات التفاح في البداية، وعندما ازداد غضبا قرر اللحاق بها ومحاولة التبول عليها.