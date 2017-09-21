بعد تدمير «سارة كونور»، التي جسدتها الفنانة ليندا هاميلتون، للسايبورغ الذي كان يلعب دوره الممثل آرنولد شوارزنيغر في الجزء الأول ضمن «مكبس هيدروليكي» وهروبها لتلد ابنها «جون كونور» قائد المقاومة البشرية ضد الآلات في المستقبل، لم يبق من السايبورغ سوى ذراع واحدة بحالة سليمة، تقوم شركة «سكاي نت» الأمنية بدراسة هذه الذراع المتطورة جدا ومحاولة تكملة النموذج لإنسان آلي كامل بنفس الميكانيكية المستخدمة للذراع، وهذا النموذج هو بذرة الآلات الشريرة في المستقبل.

تقوم الآلات من المستقبل بإرسال سايبورغ جديد الى الأرض متطور من الموديل T-1000 للعام 1995 للقضاء على «جون كونور» زعيم المقاومة في المستقبل، ولكن تقوم المقاومة بالامساك بالسايبورغ الجديد، وتعمل على تعديل برمجته لتصبح مهمته الأساسية حماية «جون كونور».

والسايبورغ الحديث T-1000 مكون من مادة تفاعلية كالزئبق هي «mimetic polyalloy» والتي تعيد تشكيل نفسها تلقائيا عند تجزئتها، لذلك فإن الطلقات النارية لا تؤثر فيه لانه يعيد تشكيل نفسه بسهولة لأي هيئة، ويتخذ أشكال أشخاص بنسخ طبق الأصل، وفي هذا الوقت تكون «سارة كونور» موجودة في أحد المستشفيات النفسية، و«جون» يعيش مع عائلة بالتبني وعمره 11 سنة.

يصل السايبورغ على دراجته لمنزل «جون» ويأخذه ليهربان بعيدا عن متناول السايبورغ T-1000، ويجبر «جون» حارسه أرنولد بالذهاب للمستشفى لإنقاذ والدته لأنها ستكون الهدف الثاني لـT-1000، يصل الآليان للمستشفى ويتواجهان في أحداث شيقة جدا، ويستمر T-1000 في ملاحقة «جون» ووالدته وتنتهي الأحداث في مصنع لصهر المعادن وهناك يسقطT-1000 في حمم المعادن المنصهرة ويذوب فيها.

هذه هي قصة فيلم «Terminator» كما عرفناها منذ الثمانينيات والتي قام بأدائها نجم كمال الأجسام الأسطوري آرنولد شوارزنيغر وليندا هاميلتون وروبرت باتريك، فجأة قرر جيمس كاميرون اعادة عرض الفيلم ولكن بتقنية 3D ليرى النجوم أنفسهم كيف كانوا منذ عشرات السنوات التي مضت على انتاج وعرض الفيلم في 1984، ويعد هذا الفيلم أحد أهم أعمال الخيال العلمي في ذلك الوقت، كما استخدمت فيه تقنيات بصرية لم تكن متاحة وشائعة آنذاك.

في 2017 أصبح متاح لنا وللممثلين الذين عشنا معهم روعة هذا الفيلم وتفاصيل تلك القصة أن نراهم مجددا، وكأن الفيلم عمل جديد كليا، ولكن هذه المرة بالتقنية ثلاثية الأبعاد.

وقد صرح كاميرون قائلا: «أنا صاحب الحق الوحيد في التفاوض حول قصة (Terminator) مع الممثلين»، وأعرب عن رغبته في احياء الفيلم عبر سلسلة من الأجزاء تتم تحت اشرافه شخصيا، وأبدى استياءه من الأفلام التي أنتجت باسم «تيرمينيتور»، حيث أكد أنها لم تكن بنفس قوة الجزءين الأولين في منتصف الثمانينيات وأوائل التسعينيات. ويعتبر كاميرون نفسه هو من اوجد هذه الشخصية وهو الأجدر بتطويرها.

ومع فكرة طرح الفيلم مجسما في صالات العرض السينمائي حول العالم نعود بذاكرتنا الى الوراء قليلا، حيث كان هذا الجيل الذي حضر الفيلم متيما بشخصية «تيرمينيتور» و«جون كونور» الذي كانت قصة شعره صيحة حينها، ولم يتوقف الشغف عند هذا فقط، بل تحول «تيرمينيتور» الى ألعاب الفيديو على أجهزة «نينتيندو» القديمة، وهناك الكثيرون اقتنوا هذه اللعبة.

جدير بالذكر ان فيلم «Terminator» حاز جائزة الأوسكار كأفضل مؤثرات بصرية وأفضل إخراج، ويعرض حاليا في «سينيسكيب».