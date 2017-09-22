انتقد الفنان ناصر القصبي مقطع فيديو لقصة دعوية للداعية ناصر العمر، تدور أحداثها حول طفلة أثارت شهوة أحد الأشخاص بلباسها القصير، وكانت في النهاية سبباً لتوبته بعد أن اقتحم بيت أسرتها أكثر من مرة، هذه القصة التي وصفها الشيخ العمر نفسه بـ"المعبرة جداً" أعادت إلى الأذهان عشرات القصص المشابهة ازدهرت في فترة ما كان يسمى بـ"الصحوة".

وعلق القصبي عبر حسابه في تويتر قائلاً: "صدعوا رؤوسنا طوال 30 سنة بهذه القصص المفبركة البلهاء الساذجة الركيكة، والتي تفيض بفكر جنسي شاذ ومريض.. إهانة لعقولنا تصديق مثل هذا الهراء".

وحظيت تغريدتا القصبي والعمر بتداول وتفاعل كبيرين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان القصبي شنَّ هجوماً في 4 سبتمبر الجاري على الداعية عمرو خالد، واصفاً إياه بـ"المعتوه"، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يؤدي الدعاء بطريقة مريبة أثارت التساؤلات والجدل.