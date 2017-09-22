لا تزال وصية الفنان المصري الراحل حسين الشربيني قيد التداول بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى اهتماماً كبيراً من الجمهور.



وكانت نهى، ابنة الفنان الراحل، كشفت في الذكرى العاشرة لوفاته عن وصيته لها التي كتبها بخط يده وشاركتها على صفحتها على "فيسبوك"، ما أثار ضجة كبيرة وتفاعلاً واسعاً من الجمهور مع الشابة ، وفقاً لمجلة لها .

وأوصى الشربيني ابنته قائلاً لها: "ابنتي العزيزة نهى، تمنياتي لك بالسعادة والنجاح دائماً، وأن تكوني الأولى دائماً في المدرسة، وفي البيت وفي العمل لما تكبري إن شاء الله، وأشوفك عروسة جميلة متعلمة ومثقفة، وأهم حاجة في الدنيا كلها الأخلاق، فهي أغلى من العلم وأجمل من الجمال، وربنا يوفقك في دراستك وفي حياتك".

يذكر أن الشربيني توفي في 15 (سبتمبر) 2007 عن عمر ناهز 72 عاماً، بعد صراع مع المرض.