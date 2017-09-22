أثارت صورة نشرتها الفنانة السورية سوزان نجم مع حارسها الشخصي، على حسابها على “إنستغرام تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت تعليقاتهم روح التندر والفكاهة.



وأوضحت الصورة الفنانة سوزان نجم برفقة حارسها الشخصي، الذي بدا في الصور المتداولة ضخمًا أكثر من اللازم إلى جوارها.

وعلقت الفنانة على الصور التي شاركتها مع جمهورها، قائلة: “شورأيكن بهالبادي جارد؟ اعتمدوا؟ بس خايفة إذا جاع يفكرني سندويشة وياكلني. صباحكن بسمة ونهاركن فرح”.

والجدير بالإشارة أن النجمة ميريام فارس كانت أثارت الجدل من خلال ظهورها قبل أشهر برفقة حارس خاص ضخم أثناء حفل أحيته في مصر.