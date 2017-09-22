دمشق ـ هدى العبود

أكدت الفنانة صفاء سلطان لـ«الأنباء» أنها سعيدة جدا بالوقوف أمام كاميرا المخرج محمد وقاف ونص الكاتب سليمان عبدالعزيز «وهم» من إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، وأمام النجم محمد الأحمد، وقالت: المسلسل شكل ثنائية جديدة للمرة الأولى مع الفنان محمد الأحمد، كاشفة أنها من خلال الدور الذي أسند لها ستكون حبيبته.

ويحمل مضمون المسلسل الصفة البوليسية من خلال أحداث اجتماعية، تمس الجانب الإنساني للسوريين جراء الأزمة، وقالت سلطان: ناقشنا موضوعا شائكا ومعقدا وهو الهجرة غير الشرعية من سورية باتجاه أوروبا والبلدان الإقليمية المجاورة، وما ينشأ عنها من مشاكل شائكة، لكننا كشفنا الأسباب والمسببات لما جرى، ونقدم من خلال أحداث المسلسل كيف نصل لحل تلك المشاكل، انتظرونا العمل رائع وجميل وممتع وواقعي.

جدير بالذكر ان أبرز أعمال صفاء سلطان لعام 2017 «آخر محل ورد» للمؤلفة جهان الجندي، والمخرج ماهر صليبي، ومسلسل «بقعة ضوء 13» للدكتور ممدوح حمادة، و«شبابيك» من تأليف بشار عباش وإخراج سامر البرقاوي.