أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان جائزة الموسيقى الافـريقـيـة«أفــريـمـا»، المتخصصة في توزيع جوائز نجوم الموسيقى في القارة الافريقية، الثلاثاء الماضي، الأسماء المرشحة للجائزة.

وحسب الموقع الرسمي للمهرجان، الذي ينطلق 3 نوفمبر المقبل ويتواصل إلى 5 من الشهر ذاته في «لاغوس» عاصمة نيجيريا، ينافس على لقب المهرجان نجوم عربية، وضمت قائمة الفنانين الرجال، حسب نتائج تصويت الجمهور، في أفضل صوت عن شمال افريقيا، كلا من مغني الراب التونسي بلطي، والنجم المصري تامر حسني، والمغربيين سعد المجرد وصفوان، ولاكريما من الجزائر.

وفي قائمة الفنانات، تم اختيار النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب والفنانات المغربيات أسماء لمنور وزينة الداودية وابتسام تسكت، فيما غابت هذه السنة لطيفة التونسية وسميرة سعيد.

وكانت قد تضمنت السنة الماضية قائمة بأسماء عدد كبير من نجوم العالم العربي، يتصدرهم النجم المصري عمرو دياب الذي نافس عددا من نجوم شمال افريقيا على جائزة أفضل فنان في شمال افريقيا للعام 2016، إضافة إلى الفنان الليبي أيمن الأعتر والمغربي حاتم عمور وأحمد شوقي. فيما لم يدخل اسم تامر حسني ضمن قائمة التصويت، رغم أنه كان قد طرح اسمه عند الإعلان عن بدء الترشيحات للجائزة، فيما غاب النجم سعد المجرد عن القائمة.

أما عن فئة المطربات فقد ضمت القائمة أنغام، لطيفة التونسية، وسميرة سعيد.

يذكر أن جائزة الموسيقى الافريقية تختلف تماما عن جائزة «كورا الافريقية»، تأسست سنة 2014، تحت رعاية مفوضية الاتحاد الافريقي، وتهدف إلى تعزيز الموسيقى الافريقية ونشرها في العالم.