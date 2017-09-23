تجمعهنّ الملامح نفسها والشهرة والأضواء.. نجمات من العالم يتشابهن في الشكل لدرجة غير متوقعة، ولا يمكن أن يتصورها أحد، حتى جمهورهنّ يسلّط الضوء دائمًا على التشابه الكبير بينهن.



وأحيانًا نجد تشابهًا كبيرًا بين هذه النجمة أو تلك، في شكل الوجه أو الأنف والفم والابتسامة، حتى لون العينين وكأنهما نسخة طبق الأصل، علمًا انه لا يوجد في الأصل أي ترابط عائلي بينهما، أو ترابط في المسافة، فكل منهما نجمة في بلدها العربي أو الأجنبي، لكنّ الشبه يصل إلى درجة نراهنّ وكأنهنّ توائم للوهلة الأولى، كما هو حال نجمة الزمن القديم المصرية زبيدة ثروت، والنجمة العالمية الشابة جينيفر لورانس Jennifer Lawrence، اللتين تختلفان في الزمن الفني، لكنهما تتشابهان لدرجة كبيرة في ملامح الوجه ولون العينين.



أيضًا هناك شبه واضح وغريب يجمع النجمتين المصرية زينة والعالمية بينيلوبي كروز Penelope Cruz، في شكل الوجه والعينين والشعر، حيث تعتمدان التسريحة نفسها.



أيضًا النجمة المصرية الشابة هنا الزاهد تشبه النجمة السورية رغدة الى حد كبير، بخاصة في لون العينين وتسريحة الشعر التي اشتُهرت بها الأخيرة بالشعر المجعد الأشقر والطويل.