سخرت المطربة اللبنانية إليسا من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ألقاها على هامش اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة في نيويورك، أعلن فيها دعمه توطين اللاجئين في أقرب مكان من بلادهم.



وفي تغريدة سياسية نادرة ردًا على ترامب، كتبت الفنانة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “عزيزي دونالد ترامب، لا يمكنك أن تفكر في بناء جدار مع المكسيك، في الوقت عينه تتحدث عن توطين اللاجئين”.



وقد جاءت ردود الفعل على تعليق إليسا من جمهورها ومتابعيها مؤيدة لرأيها، حيث رأوا أن الرئيس الأمريكي يكيل بمكيالين وفقًا لمصالحه فقط.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا خلال كلمته في الأمم المتحدة مساء الثلاثاء، إلى إيجاد سبل لإعادة توطين المهاجرين الفارين من الأزمات في أنحاء العالم في مكان أقرب ما يكون من أوطانهم، والسعي لتسوية النزاعات التي تدفع المواطنين للنزوح.



إلى ذلك، تواصل الفنانة اللبنانية إليسا تصوير أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب “ذا فويس”، بعد انضمامها للجنة التحكيم.