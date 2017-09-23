تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في باريس، ظهرت فيه وهي تطلب مبلغ 50 يورو مقابل التقاط معجبة صورة معها.



وقد حصل موقع “سيدتي نت” على الفيديو الكامل للحادثة كشف عن كل شيء وأن هذا الأمر كان دعابة من قبل شيرين.



وبحسب الفيديو، فقد كانت مجموعة من السيدات في الحفل وقد تبادلن طوال الوقت كلمات الإعجاب والمحبة مع شيرين، وطلبن منها بعض الأغاني.



ثمّ اقتربت واحدة منهن الى حافة المسرح وطلبت التقاط صورة مع شيرين، عندها جلست الأخيرة بوضعية القرفصاء وطلبت 50 يورو.



بعدها، فتحت السيدة حقيبتها على الفور لتُخرج المبلغ المطلوب، فضحكت شيرين وقالت: “أنتِ صدّقتي”، ثم لفتت الى أن قيمة الصورة أكبر بكثير.



وقد استمرت الدعابة وأكدت شيرين أنها كانت ستربح المال أكثر من الأجر الذي ستتقاضاه في حال حصلت على 50 يورو مقابل كل صورة.



واقترحت أن تزيد المبلغ إلى 150 يورو، طالما أنّ هناك اقبالاً على التصوير.



والملفت هو أن الجمهور ظل يضحك على دعابة شيرين، بينما كانت السيدة محرجة ولم تستوعب الدعابة على الفور.