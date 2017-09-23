بعد الجدل الكبير الذي أثير خلال الفترة الماضية، عن طبيعة علاقة النجمين سمية الخشاب، وأحمد سعد، زاد الأخير من حيرة الجمهور حول علاقتهما، بتصريحاته الجديدة لبرنامج "عرب وود".



قال أحمد في تصريحاته: : "والله أحنا متواجدين مع بعض في أي حاجة فيها خير، وشغل كويس، ويا اما ناس في الوسط زملاء وأحباب، وان شاء الله تسمعوا أخبار كويسة جداً جداً عننا قريب".



آثارت جملة "هتسمعوا أخبار كويسة عننا قريب" تساؤلات الجمهور، حيث اعتبر البعض أنها بمثابة إعلان رسمي لزواجهما قريباً.



وعن معنى العلاقة الروحانية التي صرح من قبل عن أنها تجمع بينه وبين سمية، قال سعد: "الروحانيات دي حاجة عظيمة، والناس فهمتها بصورة غلط، إحنا بنتقابل في الله، وبنحب ربنا جداً، وبنروح أماكن ليها علاقة بالصوفية، وهي عرفتني على دكتور له علاقة بالطاقة".