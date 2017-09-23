في مفاجأة غير متوقعة، انتهت النجمة يسرا من وضع لمساتها الأخيرة على عملها الغنائي «تلات دقات»، والتي تشارك فيها الغناء لأول مرة مع الفنان محمد أبو العينين، الشهير بلقب «أبو»، ومن المقرر ظهور الأغنية للنور بشكل فيديو كليب قريبا. وتم الانتهاء من تسجيل الأغنية منذ أيام، ويشارك فيها «أبو» ولأول مرة في كتابة كلماتها مع السيناريست تامر حبيب.



ومع انشغال يسرا في الوقت الحالي بعضوية لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي، الذي يفتتح أنشطته اليوم الجمعة، ستستغل فرصة تصوير الأغنية الجديدة بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل بمشاركة «أبو»، على أن يتم إطلاق العمل أولا على إحدى محطات الراديو الشهيرة في مصر، ومن ثم يتم إطلاقها من جديد بطريقة الفيديو كليب.