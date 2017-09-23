القاهرة ـ محمد صلاح

تواجه الفنانة شيري عادل مأزقا حرجا، حيث عرض عليها المنتج ممدوح شاهين بطولة مسلسلين معا..



ولكنها وقعت عقد مسلسل «الوعد» الذي كتبه أحمد صبحي وإخراج عبدالعزيز حشاد وسيلعب بطولته كل من أحمد فهمي وناهد السباعي، وينتمي لأعمال الـ 60 حلقة وسيتم تقديمه على الطريقة الهندية من حيث عدد الحلقات، وطريقة سرد الأحداث.



ولم تقرر حتى الآن الموافقة أو الاعتذار عن مسلسل «أول حب» لحين الانتهاء من قراءة السيناريو كاملا، من تأليف فداء الشندويلي الذي انتهى من كتابة 15 حلقة حتى الآن، وإخراج سميح النقاش للمنافسة به خلال الموسم الدرامي الشتوي. وكانت قد اعتذرت عن اكثر من مسلسل الفترة الماضية منها «عائلة الحاج نعمان»، تأليف مجدي صابر وإخراج أحمد شفيق وبطولة تيم حسن وسهر الصايغ وصلاح عبدالله وأحمد بدير وصفاء الطوخي.

من ناحية أخرى، أبدت شيري سعادتها البالغة بتكريمها في مهرجان «همسة للآداب والفنون» والذي أقيم على مسرح سيد درويش بحضور عدد كبير من نجوم الفن والأدب بمصر والوطن العربي، عن مجمل أعمالها الفنية، وهو ما أشعرها بأنها تختار أعمالها بعناية ما جعلها تستحق التكريم.

شيري أكدت انها تعاني بشدة من كثرة تعرضها للشائعات الفترة الماضية بشكل مبالغ فيه دون سبب واضح، وتناولت الشائعات ارتباطها العاطفي وزواجها سرا وحملها، ثم قيامها بإجراء عمليات تجميل.