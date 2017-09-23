طرح الفنان القطري الفنان عيسى الكبيسي ألبومه الجديد الذي يحمل عنوانه «عيسى الكبيسي2017» عبر قناته الخاصة به في «اليوتيوب» ومنصات التواصـــــل الاجتماعي المختلفــــة.

ويتضمن الالبوم 13 أغنية متنوعة باللون الخليجي والأغنيات هي «المسافة» «سرى الشوق» «أنا أدري» «تعال» «زاد الوله» «قالوا تغزل» «لا تبتعد» «فضح نفسه» «لما ياحبيبي» «مرت وشبت» «لالا» «ياحسين» «يكفي جروح».

وأعرب الكبيسي عن سعادته بتعاونه في هذا الألبوم مع نخبة متميزة من الشعراء أمثال الشيخ سعود بن فهد آل ثاني والأمير خالد بن سعود آل كبير وجاسم بن همام ورياض العوض وسامي الهذلول ومحمد عبدالوهاب وعبدالله العجيل. ومن الملحنين أمثال نبيل الغانم وسليمان الملا وعبداللطيف ادريس ومطر علي الكواري. وأوضح أن الألبوم وجد صدى وتفاعلا جميلا من الجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي منذ طرح الألبوم، لافتا إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.