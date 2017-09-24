باتت الفنانة روبي تراهن على ما تقدمه من قيمة فنية ودور تحبه أكثر من فكرة البطولة المطلقة التي حصلت عليها في بدايتها الفنية، حيث تشارك في فيلم «الكنز» الذي ينتمي لتيمة أعمال البطولة الجماعية لتقدم شخصية «زينب» التي يحبها «علي الزيبق» وهي الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رمضان.

وفي تصريحات صحافية لها، قالت روبي إنها لم تمانع كون شخصية «زينب» تظهر في الربع الأخير من الفيلم، خاصة أن العمل يتضمن جزءا ثانيا، غير أنها بطبيعتها وبأعمالها لا تفكر من منطلق أن تكون البطلة التي تظهر من أول مشهد حتى الأخير بقدر ما تحب الشخصية التي تؤديها وتشعر بأن لديها ما تقدمه فيها، بالإضافة إلى أنها لم تتردد بعد قراءة سيناريو عبدالرحيم كمال والتعامل مع مخرج بحجم شريف عرفة وهو بكل تأكيد إضافة إلى مشوارها الفني وهو ما جعلها أيضا لا تخشى فكرة تقديم عمل من جزأين.

وحول ما كتب عن أنها شعرت بانزعاج شديد بعد الأفيش الخاص بالفيلم، أوضحت أن هذا كلام غير صحيح، علما بأنها لم تشاهد العمل حتى الآن، وتابعت أنها لا تعطي حجما لمثل هذه الأمور.

وحاليا تصور روبي فيلمها الجديد «عيار ناري» مع المخرج كريم الشناوي، إلا أن ذلك لم يعطلها عن الغناء، حيث كشفت في تصريحاتها أنها بدأت بالفعل التحضير لميني ألبوم جديد لكنها لم تستقر على موعد لطرحه بعد، وتابعت بأنها أنهت أغنية بعنوان «كل ما أبعد» كما ستعمل على تصوير أغنيات على طريقة الفيديو كليب، ولم تنكر روبي أن انشغالها بالتمثيل سرقها من الغناء الذي كان بدايتها للشهرة.