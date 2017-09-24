يقوم المطرب زياد برجي بالعمل على التحضيرات النهائية لفيلمه الجديد الذي يحمل عنوان «بالغلط» والذي تحدد انطلاق تصويره الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعد وضع خطة زمنية للانتهاء منه قبل شهر نوفمبر، على أن يتم عرضه مع موسم رأس السنة.

والعمل يشاركه في بطولته عدد من النجوم اللبنانيين منهم دانا حلبي، وسام سعد، عباس جعفر، ماهر حداد، هيام أبوشديد، علي منيمنة وسلطان ديب، وهو من تأليف رافي وهبي، وإخراج سيف الشيخ نجيب.

كما انتهى برجي من تصوير الجزء الثاني من مسلسل «بلحظة» الذي عرض الجزء الأول منه في رمضان الماضي، ومن المنتظر عرض الجزء الجديد خلال الأيام المقبلة.

والمسلسل بطولة كارمن لبس، وزياد برجي، ويوسف حداد، وسينيتيا خليفة، وروان طحطوح، ومجدي مشموشي، وإلسا زغيب، ونيكولا مزهر، ونتاشا شوفاني وهيام أبوشديد وفيفيان أنطونيوس، كتابة ندين جابر وإخراج أسامة الحمد.