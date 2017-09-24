تعرضت الفنانة فردوس عبدالحميد للنصب، حيث حاول محتال الاستيلاء على شقتها الواقعة في منطقة العمرانية في الجيزة.

وأشارت الممثلة، خلال حديث صحافي، إلى أن الشقة مغلقة منذ مدة طويلة وأنها كانت تشغلها كمكتب، مشيرة إلى أن السارق ادعى شراء الشقة بمبلغ 360 ألف جنيه وأن الجيران فوجئوا بقيامه بفتح بابها بعد تغيير الأقفال.

وعندما سألوه عن سبب ذلك أبلغهم بأنه اشترى الشقة فاتصلوا بالفنانة على الفور. وأوضحت عند حضورها أنها لم تقم ببيع الشقة وتم استدعاء الشرطة. وحاول النصاب إثبات شرائه للشقة منها من دون أن ينجح في ذلك.