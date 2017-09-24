3 أشهر مرت على عرض مسلسل «طاقة نور» الذي قام ببطولته الفنان هاني سلامة، قبل أن تقضي المحكمة في مصر بكون القصة الخاصة بالمسلسل مسروقة من نص آخر.

وتعود الأزمة إلى ما أعلنه الكاتب المصري محمد صلاح العزب في شهر رمضان الماضي، عن كون مسلسل «طاقة نور» الذي كتبه حسان دهشان ويعرض في رمضان تتشابه قصته إلى حد التطابق مع مسلسله «الدرويش»، ما دفعه إلى توجيه دعوى قضائية من أجل إثبات هذا الأمر، حيث قضت المحكمة الاقتصادية بندب أحد خبراء الملكية الفكرية من أجل الفصل في الأمر.

وجاء في تقرير المحكمة الفني أن هناك تطابقا وتشابها تاما، ما ترتب عليه إثبات واقعة التعدي على المصنف الفني الذي يحمل اسم «الدرويش»، كما جاء التقرير الخاص بالمحكمة ليطالب بوقف عرض المسلسل على القنوات الفضائية.

من جانبه أكد العزب، في تصريحات صحافية له، أنه حينما أعلن في شهر رمضان الماضي عن الأمر، كان يثق في أن أي طفل صغير سيقر بالسرقة، لأن العمل مسروق بالنص وبالتطورات الدرامية وكذلك أسماء بعض الشخصيات، مشيرا إلى كونه فوجئ بحالة من «البجاحة» في رد الفعل وهو ما سيتم الرد عليه من خلال القضاء.