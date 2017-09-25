كشفت الفنانة المصرية منى عبدالغني عن أنها أوشكت على الانتهاء من ألبومها الغنائي الجديد، الذي كانت تعمل عليه منذ عام 2010، مبينة أنها تعاونت فيه مع الملحن وليد سعد والشاعر بهاء الدين محمد، والموزع طارق عبدالجبار.

وقالت عبد الغني لـ”إرم نيوز” خلال حفل أقامته مؤسسة الأهرام الجمعة تحت عنوان “حفل القرن”، ضم عددا كبيرا من نجوم الغناء في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، إنها “قامت بتصوير 3 أغان من الألبوم بطريقة الفيديو كليب”.

وأضافت أنها “لن تطرح أي كليب إلا بعد الانتهاء من الألبوم بشكل نهائي”، مشيرة إلى أن “عملها كمذيعة ومشاركتها كممثلة في عدة أعمال فنية، لم يبعدها عن الغناء لكنها كانت تختار بعناية أغانيها التي تريد تقديمها للجمهور”.

وعن آخر أعمالها الفنية على صعيد الدراما، أفادت بأنها “تعمل على تصوير الجزء الثاني من مسلسل أفراح إبلبيس مع الفنان الكبير جمال سليمان وصابرين، الذي سيتم عرضه في الشتاء المقبل”.

أما في المجال السينمائي، فأكدت عبدالغني على أنها “ستظهر لجمهورها بالسينما من خلال مشاركتها في فيلم يشارك فيه النجم أحمد السقا ونخبة كبيرة من النجوم”.

هذا وشهد حفل مؤسسة الأهرام حضور أكثر من 20 نجما من نجوم الثمانينيات والتسعينيات، أبرزهم الفنانون علاء عبد الخالق وحسام حسني حمدي بتشان وعلي حميدة، إضافة إلى منى عبد الغني وسيمون.