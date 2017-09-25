تداول محبو الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب خلال الساعات الماضية السبت فيديو لحفل أقامته في باريس.

وبدت المطربة بفستانها "النمري" الطويل متألقة على المسرح.

وما إن راحت إحدى المعجبات تلوح لها متأثرة، طالبة منها الاقتراب، حتى اقتربت شيرين من حافة المسرح، وإذا بالمعجبة شبه منهارة، ودموعها على خديها!

فهمّت شيرين وبلفتة محبة منها قبلت يدها في تحية من القلب إلى كل محبيها.

وتداول عدد من الحسابات على مواقع التواصل الفيديو وبعض الصور لمشهد تقبيل اليد، مذكرين بالمغنية البريطانية أديل التي أذهلت محبيها يوم قبلت يد فتاة محجبة كانت بين الحضور في إحدى حفلاتها.