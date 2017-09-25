انضمت الفنانة غادة عبدالرازق لفيلم «حرب كرموز» بطولة أمير كرارة والذي بدأ التحضير له خلال الأيام الماضية.

ووقع منتج الفيلم محمد السبكي مع غادة العقود خلال الساعات الماضيــة لتقف للمرة الأولى أمام أمير كرارة سينمائيـــا، والفيلم تأليف وإخراج بيــتر ميمي.

من جهة أخرى، أجلت محكمة جنح المعادي بالقاهرة محاكمة عبدالرازق، في الجنحة المباشرة التي أقامها المحامي سمير صبري، واتهمها فيها بارتكاب الفعل العلني الفاضح إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل للاختصاص الرقمي.

وقال سمير صبري في عريضة الجنحة المباشرة إن غادة عبدالرازق تواصلت مع معجبيها وردت على تساؤلاتهم وهي في حالة تشبه السكر مرتدية ملابس نوم وظهر جزء حساس من جسدها خادش للحياء عدة مرات للناس على مواقع التواصل الاجتماعي لكون الفيديو يذاع مباشرة وما ان أذيع حتى انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة وأصبح متداولا.

وأوضحت الجنحة المباشرة أن تصرف غادة يعد فعلا خادشا وفاضحا للجميع دون أن تراعي حرمة الجسد والأخلاق والقيم السائدة في المجتمع.