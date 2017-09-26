أعدت شركة “مكافي” للأمن الإلكتروني، قائمة بالفنانين الذين يتعرض معجبوهم لبرمجيات خبيثة أثناء البحث عن أسمائهم.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها “مكافي” لعام 2017، قائمة تضم 25 اسمًا، تصدَّرها مغنيا “البوب” أفريل لافين وبرونو مارس، حيث يُعتبر هذان المشهوران من أخطر الأسماء عند البحث عن اسميهما على شبكة الإنترنت.

وينطوي البحث عن أغانٍ مجانية لأفريل لافين، على احتمال الوصول إلى مواقع خبيثة وبنسبة 22%.

وكانت “لافين” قد اشتُهرت العام 2002 بأغنيتها “كومبليكيتد”، لكن غابت عن الساحة لعدة سنوات لإصابتها بمرض جعلها طريحة الفراش.

وقالت في 2016، إنها تعتزم إصدار ألبوم جديد، وهو ما زاد البحث عن أخبارها وأغانيها.

وأوضحت شركة “مكافي” أن المطربين: كارلي راي جبسن، وزين مالك، وسلين ديون، ضمن المراكز الخمسة الأولى في قائمة الأخطر.

كما شملت القائمة أيضًا نجمة فيلم “بيتش بيرفكت” آنا كيندريك، وجنيفر لوبيز، والنجمة الصاعدة هيلي ستاينفيلد.