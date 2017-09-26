أثار الفستان الذي ارتدته الفنانة المصرية، إلهام شاهين، في #مهرجان_الجونة_السينمائي سخرية رواد مواقع التواصل لاحتوائه على صور كثيرة لكلاب.

وارتدت الفنانة فستانا من الشيفون المزين بالورود والكلاب، الأمر الذي جعل المغردين يبحثون عن تصميم الفستان وسعره، ومن خلال بحثهم تبين أنه من تصميم "دولتشي وغابانا"، المصممين الإيطاليين الشهيرين ويبلغ سعره 68 ألف جنيه مصري ما يعادل 3245 يورو.





من جانبها ردت إلهام_شاهين على سخربة مواقع_التواصل بقولها إنها تحب الحيوانات الأليفة، وبحثت عن فستان مرسوم عليه قطط، لكنها وجدت هذا الفستان المزين بالورود والكلاب.

وأضافت في تصريحات صحافية لها على هامش المهرجان أن الكلاب مخلوقات راقية وأنها تحبها جدا.