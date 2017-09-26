تواصل جائزة باديب للهوية الوطنية (جائزة ثقافية عربية) استقبال مشاركات المبدعين الشباب من كل الدول العربية حتى نهاية أكتوبر المقبل 2017، وقد بدأت الجائزة في استقبال المشاركات منذ تدشينها وإطلاقها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في فبراير 2017، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة www.badeebaward.com، وكذلك صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك/ تويتر/يوتيوب) وجميعها يحمل اسم «جائزة باديب للهوية الوطنية» https://www.facebook.com/badeebaward.



وفي هذا السياق، عبرت عميدة المسرح السعودي د. ملحة عبدالله، أمين عام الجائزة، عن سعادتها بمستوى مشاركات الشباب وإبداعاتهم في كافة مسارات الجائزة وتنوعهم جغرافيا من معظم الدول العربية. ولفتت إلى أن نسب المشاركات مقبولة لدى اللجنة التنفيذية لأن المشاركات مثلت العديد من الدول العربية إضافة إلى أنها مشاركات جديرة بالتنافس على لقب جائزة بحجم «جائزة باديب للهوية الوطنية» والتي تحمل هم تعزيز الهوية العربية والانتماء إلى أرضنا وتراثنا العربي.



وأضافت عميدة المسرح السعودي وأمين عام الجائزة في تصريح صحافي، مازلنا نوجه دعوتنا إلى كل المبدعين من الشباب العربي إلى الاشتراك في مسارات الجائزة المختلفة (الشعر، القصة، المسرح، التأليف الموسيقي، الفن التشكيلي) وذلك لأن الجميع قادر على إضافة إسهامات إبداعية وفنية من شأنها تعزيز الهوية الوطنية، كما لفتت إلى أن هناك 150 ألف ريال سعودها هي قيمة الجوائز المالية التي وضعها المركز والأمانة العامة للجائزة للفائزين في المسارات المختلفة، والتي خصص منها 18 ألف ريال سعودي للفائز في كل مسار باستثناء مسار المسرح الذي وضع له 50 ألف ريال سعودي لأن الفائز بهذا المسار سيكون فريقا مسرحيا وليس شخصا.



كشفت أمين عام جائزة باديب للهوية الوطنية، عن مفاجأة للمبدعين العرب من الشباب، حيث قالت «هناك مفاجئة خاصة للفائزين بالجائزة والذين ترشحوا بأعمال غاية في الإبداع وذات جودة فنية عالية، فإذا أوصت اللجنة بأن هذه الأعمال تستحق دعما خاصا سوف نقوم بعمل طباعة ديوان شعر للفائز في مسار الشعر، وطباعة مجموعة قصصية للفائز في مسار القصة، وعرض المسرحية الفائزة في بعض الملتقيات المسرحية وتبني عرضها في مسرح المركز، وتنظيم معرض شخصي للفائز في مجال الفنون البصرية (فن التشكيل)، وتسجيل المقطوعة الموسيقية الفائزة وطباعتها للتوزيع» وذلك بناء على وصية من اللجنة المحكمة المختصة بكل مسار.



وواصلت أمين عام الجائزة، ما زلنا نستقبل الأعمال الإبداعية من الشباب العربي في كل مسارات الجائزة بشرط أن تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة وأن تكون أعمالهم الإبداعية داعمة لفكرة الجائزة وفلسفتها ومعززة للهوية الوطنية والانتماء إلى عالمنا وتراثنا الوطني العربي.



جدير بالذكر أن جائزة باديب للهوية الوطنية، هي جائزة ثقافية عربية، تصدر عن مركز أحمد باديب للدراسات والاستشارات الاعلامية (مؤسسة ثقافية عربية غير هادفة للربح)، دشنت الجائزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في فبراير الماضي، حيث تتخذ من القاهرة مقرا دائما لها، وتحمل شعار «من أنا»، وشخصية الدورة الأولى هو الرائد والمفكر الوطني المصري السيد عمر مكرم، كما أن الجائزة حائزة الدعم المعنوي من وزارة الثقافة المصرية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمجلس الأعلى للثقافة –مصر- واتحاد كتاب مصر، والشاعر الكبير فاروق جويدة، والناقد الكبير صلاح فضل، والفنان الكبير محمد صبحي، والعديد من الشخصيات العامة والثقافية والفنية من جميع البلدان العربية.





