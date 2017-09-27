أحيت المطربة اليمنية بلقيس أحمد احتفالية العيد الوطني الـ87 للمملكة العربية السعودية بحضور كبير من أبناء الجالية السعودية هناك، وذلك في مدينة سيتي ووك بإمارة دبي.



وشاركت في إحياء الحفل النجمة السعودية داليا مبارك، وغيرها من نجوم كل دول الخليج والوطن العربي، اذ تغنت داليا وتغزلت في حب وطنها الام السعودية وقدمت اغنية «فوق هام السحب».



بدورها أشعلت المطربة الشابة بلقيس مدينة سيتي ووك دبي، بوصلة غنائية تضمنت اغنيات وطنية سعودية واماراتية، وسط تصفيق الحضور الذي رفع الأعلام والأوشحة السعودية والاماراتية احتفالا باليوم الوطني.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سعودي كان يهتف لها أثناء الحفل ويقول لها بحبك لترد عليه بلقيس وسط الحضور.