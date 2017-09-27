على الرغم من عتبها على لبنان الذي عبّرت عنه الفنانة #أصالة في أكثر من مرّة بعد حادثة توقيفها في مطار "رفيق الحريري الدولي" بتهمة حيازة كمية من الكوكايين، إلا أنها أكدت أنّ العتب يكون على قدر المحبة لهذا البلد. فقد اختارت أصالة أن توجّه رسالة إلى لبنان وشعبه من خلال تغريدة نشرتها قالت فيها: "وين مابروح بلاقي حالي مشدودة لناس وبدّي أحكي مع هدول الناس بالذات، بيطلعوا من لبنان، بحبهم حتى روحي بتروح إلهم".

التغريدة حازت تعليقات من المتابعين، إنما من إعلاميين وفنانين لبنانيين الذين حيّوا فيها الروحية المحبة.