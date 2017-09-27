بعد الصراع الشرس الذي شهدته الفضائيات المصرية خلال العام الماضي بين كل من النجمتين نيللي كريم وزينة في مسلسل «لأعلى سعر»، يعودان للساحة الفنية من خلال عمل سينمائي مشترك في «ليلة العيد»، حيث اختيار الشركة المنتجة لفيلم «ليلة العيد» للمخرج سامح عبدالعزيز النجمتين بعدما تم ترشيحهما ضمن 6 نجمات، للمشاركة في بطولة عمله الجديد، ولا يزال القرار بانتظار مفاوضات المنتج أحمد السبكي مع النجمتين حول الأجر، قبل توقيع العقود.

ويطرح الفيلم قضية قريبة من اهتمامات نيللي كريم وزينة، الفنية والشخصية، حيث يستعرض قهر المرأة المصرية، بشكل درامي من خلال قصة معاناة 6 سيدات يعشن بجزيرة الوراق وسط النيل، المشهورة بأجوائها الشعبية، وسيطرة ثقافة العشوائيات على بعض المناطق فيها، وتروي كل سيدة منهن قصة وحدوتة مختلفة عن قهر النساء، تحت وطأة تقاليد المجتمع وظروفه الاقتصادية.