ألغت الفنانة القديرة ماجدة الرومي حفلها الغنائي الذي كان من المقرر إقامته 7 أكتوبر المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد عجز منظم الحفل فادي أوطه باشا عن تسديد المستحقات المالية الكاملة المتفق عليها.

وتم الكشف عن هذا الأمر في بيان نشره المكتب الإعلامي للفنانة ماجدة الرومي، جاء فيه: «إلى من يهمه الأمر.. يعلن مكتب ماجدة الرومي أن العقد الموقع مع السيد فادي أوطه باشا والذي كان يهدف إلى إحياء حفلة غنائية على مسرح الصوت والضوء – القاهرة بتاريخ 7 أكتوبر 2017.. قد تم فسخه على مسؤولية السيد فادي أوطه باشا الكاملة بعد أن عجز الأخير عن تنفيذ أبسط التزاماته التعاقدية.. وعليه نؤكد أن الشخص المذكور غير مخول التعاقد أو التحدث باسم مكتب ماجدة الرومي مع أي كان، وهو لا يمثلنا بشيء».