علق الفنان أحمد سلامة على ملابس ابنته الفنانة سارة، التي يصفها البعض بـ"الجريئة"، معتبراً انه أمر طبيعي.

وأشار خلال استضافته في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" عبر قناة cbc الفضائية إلى أن ابنته سارة عندما شاركت في مسلسل "ابن حلال" كانت سنها صغيرة، ولم تمتلك الخبرة كي تحكم بها على الأشياء.



وعن ارتدائها "الهوت شورت" في ذلك المسلسل، دافع عنها قائلاً: "ايه المشكلة وايه الجريمة لما تلبس شورت، طالما هو في كل مكان؟".

وأضاف أنه لو كانت لديه أي ملاحظات على عمل سارة، فستكون ملاحظات فنية، مشيرا إلى أنها لو ركزت على عملها فسوف تصبح من أهم الممثلات في مصر.