«لقد كانت مجنونة لكن هذا لا يعني أني كنت سأتردد في إقامة علاقة معها»
الرئيس دونالد ترامب يكشف في لقاء تلفزيوني مع مضيفه هاوارد شتيرن عام 2000، اي بعد 3 سنوات من موت الأميرة البريطانية ديانا وتم بثه من جديد، أنه ما كان سيتردد في إقامة علاقة معها لو سنحت له الفرصة بذلك.
«كيف تتجرأ وتصف هؤلاء اللاعبين بأنهم أبناء عاهرات، فهم أميركيون ناجحون يستحقون أن تفخر بهم وتستمع لهم، لا أن تنتقدهم وتذمهم؟»
الصحافي البريطاني المعروف بيرس مورغان يعلق على هجوم ترامب على لاعبي فريق كرة القدم الأميركي الذين رفضوا الوقوف على ركبهم، عند عزف النشيد الوطني قبل بدء المباراة.
«لم أكن أتوقع أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة»
المذيعة أنثيا تيرنر خلال تحدثها في مقابلة مع القناة الخامسة في التلفزيون البريطاني والدموع تنساب من عينيها، حول انهيار زواجها وطلاقها المرير من زوجها غرانت بوفي بعد اكتشاف استمرار علاقته من وراء ظهرها مع امرأة أخرى.
«حتى الآن لم تتعلم الولايات المتحدة من أخطاء سياستها الخارجية»
ماكس هاستينغز، الصحافي الأميركي، الذي غطى أخبار أهوال الحرب الأميركية في فيتنام، يؤكد أن أميركا لا تزال ترتكب الأخطاء على المسرح العالمي بالرغم من أن آثار تلك الحرب لم تلتئم بعد.
لماذا هاجم بيرس مورغان الرئيس ترامب؟.. وماذا قالت المذيعة أنثيا تيرنر حول انهيار زواجها وطلاقها؟.. ولماذا انتقد ماكس هاستينغز سياسة الولايات المتحدة؟