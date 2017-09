تمتلك أيقونة الإغراء العالمية مارلين مونرو الكثير من الصور التى لم يرها محبوها ومعجبوها، خاصة إذا كانت الصور قبل الشهرة، واليوم ننشر صورة نادرة لمارلين وهى بمرحلة الطفولة قبل أن تكمل عامها الأول، وهى الصورة التى تظهر مارلين المرسوم على وجهها البراءة.

يذكر أن مارلين مونرو بدأت حياتها الفنية عام 1942، وقدمت عددا هائلا من الأعمال الفنية الناجحة التى ما زالت عالقة بأذهان عشاقها، ومن أبرزها "Monkey Business" و"Niagara" و"Let''''s Make It Legal" و"The Seven Year" و"River of No Return"، وغيرها.