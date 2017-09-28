طرح الفنان السعودي طلال سلامة كليب أغنية «متى يا موت» عبر قناة شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات الرسمية على موقع «يوتيوب».

و«متى يا موت» من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان وتوزيع خالد عز، ومكساج وماسترينغ جاسم محمد، والفيديو كليب من إخراج بسام الترك.

وتدور الأغنية حول الإرهاب حول العالم، الذي ترك خلفه مئات من الضحايا واللاجئين العرب.

يذكر ان الفنان طلال سلامة كان قد أحيا حفلا غنائيا في احتفالات اليوم الوطني للملكة العربية السعودية الشقيقة في ابريل الماضي، الى جانب فنان العرب محمد عبده ومجموعة من مطربي الخليج.