القاهرةـ محمد صلاح

في رحلة سريعة الى دبي لن تستمر اكثر من اسبوع، سافرت الفنانة لقاء سويدان الى دبي لتصوير دورها في مسلسل «مدرسة الحب» الموسم الثالث، وتشارك بثلاثية عنوانها «الفرصة الأخيرة» مع فاروق الفيشاوى، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الوطن العربي في الموسم الجديد منهم مصطفى فهمي والتركي مراد يلدريم وجومانة مراد.

وتدور الاحداث حول المشاكل الإنسانية في إطار اجتماعي من خلال علاقات الحب المختلفة والمتنوعة، وقضية الحب بين الرجل والمرأة والشقيق وشقيقه، والابن وأمه، والصديق وصديقه، من جميع الجوانب وكل ثلاث حلقات يتم عرض قصة جديدة بأبطال جدد.

والعمل تأليف نور شيشكلي ومازن طه وإخراج صفوان مصطفى نعمو، وسبق ان شارك في الأجزاء السابقة سلاف فواخرجى وباميلا الكيك وفادي إبراهيم وحسن الرداد وأحمد السعدني ومنة فضالي.

واضطرت لتعطيل مسرحيتها «حفلة تنكرية» وهي رواية مترجمة من الأدب العالمي، وكتبها الروائي الإيطالي الشهير البرتو مورافيا، تجسد في العمل دور امرأة متحررة تحب نفسها جدا، وفي نفس الوقت تحب أكثر من شخص ويقع في حبها رئيس الدولة ولكن لا يهمها سوى مصلحتها فقط، بطولة محمد رياض وإخراج هشام جمعة.

وعن ابتعادها عن الغناء اكدت لقاء: لم اعتزل الغناء ولكني في فترة راحة للبحث عن اغان جديدة مميزة، ولكني استمتعت بالغناء في المسرحية، وقدمت عدة اغان درامية نالت اعجاب مشاهدي العرض، وما اسعدني ان ألبومي الاول حقق لي شهرة ونجاحا، واثبت وجودي كمطربة، وما زالت اغنيتي «مش عارفة أنا ليه» في ذاكرة الناس، خاصة انني درست الغناء والعزف على البيانو والكونترباص في معهد الكونسرفتوار.