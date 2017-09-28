تعاقد الفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم رسميا على بطولة مسلسل جديد بعنوان «وزة وبطة»، مع المنتج أحمد السبكي، وتقرر تكليف ورشة تأليف للانتهاء من كتابته في أسرع وقت، على أن يتولى المخرج خالد الحلفاوي إخراج العمل، واختيار بقية النجوم، ليبدأ التصوير فور انتهاء الرداد من تصوير فيلمه الجديد «عقدة الخواجة».

اسم «وزة وبطة» لايزال مجرد اقتراح مبدئي لبدء التصوير، ومن الوارد تغييره مع التقدم في كتابة العمل، ولكن تحدد بشكل نهائي أن يتم تصويره بنهاية الشهر الجاري أو منتصف أكتوبر المقبل على أقصى تقدير، حتى يتمكن المنتج أحمد السبكي من تسويقه قبل بداية شهر رمضان 2018.

يشار الى أن دنيا سمير غانم أعلنت أخيرا موقفها النهائي بالانسحاب من موسم دراما رمضان 2018، فهل تتراجع وتشارك كضيفة شرف في مسلسل شقيقتها إيمي، خاصة أن الأخيرة شاركت كضيفة شرف في كل مسلسلات دنيا السابقة.