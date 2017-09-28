تداول رواد ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة المصرية شيرين عبدالوهاب في إحدى حفلات الزفاف، التي أحيتها في الأيام الماضية، وانتشرت معها فيديوهات عديدة لها وهي تغني وترقص في حفل هذا الزفاف، وكان لافتا أيضا الفستان الذي ارتدته.

لكن رواد «السوشيال ميديا» قاموا بتجميع صورة شيرين مع النجمة اللبنانية نجوى كرم وهي ترتدي نفس الفستان الذي ارتدته شيرين، وعلقوا على تكرار نفس الفستان مع وجود اختلافات بسيطة جدا، كما قارنوا من الأجمل فيهما بهذه الإطلالة.

على صعيد آخر، تستعد شيرين عبدالوهاب لإحياء حفل غنائي لأول مرة في البحر الميت في الأردن، وذلك 7 أكتوبر المقبل، وسيقام هذا الحفل الكبير على أرض الراليات، وهو ضمن فعاليات ليالي البحر الميت.