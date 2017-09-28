تشانينغ تاتوم هو ممثل ومنتج أفلام وراقص وعارض أزياء أميركي من مواليد 26 أبريل 1980. شارك في بداية مسيرته الفنية بأدوار صغيرة مثل أفلام المدرب كارتر أمام النجم صامويل جاكسون في 2005 وحرب العوالم أيضا في 2005.

أول دور رئيسي له كان في 2006 بفيلم Step Up، والذي التقى فيه بجينا ديوان، التي أصبحت لاحقا زوجته.

شارك في فيلمي الأكشن جي. آي. جو: ظهور الكوبرا (2009) وجي. آي. جو: الانتقام (2013)، والفيلمان تلقيا مراجعات سلبية من النقاد لكنهما حققا نجاحا تجاريا ووصلت إيراداتهما إلى أكثر من 300 مليون في شبابيك التذاكر. هو معروف بدور ماجك مايك في فيلم Magic Mike وبدور جيكنو في 21 شارع جامب مع النجم آيس كيوب وهو من أفلام الأكشن والكوميديا (2012) وتبعه بالجزء الثاني22 شارع جامب (2014). وجميع هذه الأفلام الثلاثة حققت نجاحا نقديا وتجاريا. وأفلامه الأخرى تشمل: عزيزي جون (2010) والبيت الأبيض سقط (2013)، كما أدى صوت سوبرمان في فيلم ليغو (2014).

وفي 2014، تلقى تشانينج تاتوم إشادة كبيرة من النقاد لتجسيده دور المصارع مارك شولتز في فيلم الدراما والسيرة الذاتية صائد الثعالب.

ويشارك تاتوم في فيلم الاستخبارات والكوميديا كينغزمان: الدائرة الذهبية الذي بدأ عرضه في 20 الجاري، وحتى الآن لاقى إطراء كبيرا من قبل النقاد ونجاحا لا بأس به على الصعيد التجاري.