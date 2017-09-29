قررت الممثلة ميمي جمال الابتعاد عن الفن والتمثيل، والاستمتاع بحياتها بعيدا عن ضغط العمل.

وقالت ميمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صح النوم" مع الكاتب الصحفي ومقدم البرامج محمد الغيطي المذاع عبر قناة "LTC"، إنه بعد وفاة زوجها الممثل حسن مصطفى، شعرت أنه من الصعب أن تعود للعمل.

وأضافت أنها لم تظهر في أي أعمال فنية منذ فترة برغبتها هي، فهي لم تعلن لأحد أنها قررت الاعتزال والابتعاد عن العمل، وأنها هي من قررت ألا تظهر، وليس بسبب قلة الأعمال المعروضة عليها.

وحكت أنها جلست لمدة عام ونصف في المنزل، واتصل بها الفنان أحمد حلمي وطلب منها مشاركته في أحدث أفلامه "لف ودوران"، وقالت لأنها تحبه وافقت على المشاركة في الفيلم.

وأكدت أنه الآن إذا عُرض عليها أي عمل فني فمن الصعب أن تقبل أو تشارك به، فبعد فترة طويلة من جلوسها في المنزل، شعرت بالراحة النفسية والاستجمام، وأنها تمضي وقتها براحة شديدة، ولهذا قررت الابتعاد.



وكانت آخر أعمال ميمي جمال الفنية مشاركتها في فيلم "لف ودوران"، مع أحمد حلمي، ودنيا سمير غانم، وصابرين، وإنعام سالوسة، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف منة فوزي ومن إخراج خالد مرعي.