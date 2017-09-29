توفيت جدّة النجم براد بيت بيتي راسل من دون ان تحقق أمنيتها الأخيرة ألا وهي رؤية حفيدها بيت للمرة الأخيرة.

الجدّة التي توفيت عن عمر يناهز الـ 95 عاماً، معروفة باسم "ميما"، أمضت سنواتها الأخيرة في مركز للرعاية في أوكلاهوما، توفيت بسلام في الرابع عشر من الشهر الجاري في أحد المستشفيات المحلية. وعلى الرغم من زيارات شقيقاتها اللواتي مكثن في جوارها بالاضافة إلى عدد من الأصدقاء، إلا أنّ موقع "الدايلي مايل" نقل عن عمة بيت ماري آن لانيير إشارتها إلى أنّ الزيارة الأخيرة التي قام بها بيت إلى جدته كانت منذ 10 سنوات. وتابعت قائلة: "كانت مشتاقة إليه كثيراً، لا يراسلها ولا يبدو أن يتواصل معها"، مضيفة: "لا أعلم، متأكدة أنه مشغول، ولكنني لا أعلم لماذا لم يبق على تواصل على الأقل مع جدّته".

وبحسب الموقع، فإنّ بيت زار جدته منذ 10 سنوات في عيد ميلادها، ولتزيد الأمور سوءاً، فقد أمضت جدّته سنواتها التسع الأخيرة في المركز ولكن برعاية متدنية بعدما أعطت الحكومة الأميركية المركز تصنيف نجمة واحدة في العام 2015.