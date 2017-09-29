تعرضت صفاء سلطان لأزمة صحية مفاجئة دخلت على أثرها المستشفى في حالة مرضية شديدة لتلقي العلاج، وقد تحسنت حالتها الصحية مؤخرا، لتبدأ تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد «الوهم»، وهو من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج محمد وقاف.

ويأتي انضمامها لهذا العمل بعد مشاركتها ضمن الموسم الثالث من مسلسل «مدرسة الحب»، الذي انتهت من تصوير ثلاثيتين منه في دبـــي، الأولى بعنوان «البديل» والتــــــي جمعتهــــا بالنجم أمير كرارة، والأخرى بعنوان «أنتيكا» وشاركها بطولتها خالد الصاوي وتدور الاحداث حول سيدة استطاعت بسحرها وأنوثتها أن تسرق قلب رجل ثري، ويأتي ذلك ضمن مخطط لها لتحقيق هدفها الأساسي وهو سرقة مقتنيات ثمينة لديه، إلا أنها تقع في غرامه وتنشأ بينهما قصة حب.

ويناقش «مدرسة الحب» المشاكل الإنسانية في إطار اجتماعي من خلال علاقات الحب المختلفة والمتنوعة، الحب بين الرجل والمرأة والحب بين الأخ وأخيه والحب بين الابن وأمه وبين الصديق وصديقه من مختلف الجوانب وهو من نوعية الثلاثيات، فكل ثلاث حلقات يتم عرض قصة جديدة بأبطال جدد.