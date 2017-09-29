غادة عبدالرازق: سعيدة بعودة خالد يوسف للسينما

القاهرة - خلود ابوالمجد

عقد المخرج خالد يوسف مؤتمرا صحافيا أول امس الاول بأحد الفنادق بوسط القاهرة لتقديم أبطال فيلمه الجديد «كارما» للصحافة.

الفيلم يعود به يوسف للعمل الفني بعد غياب فترة منذ فيلمه «كف القمر» لانشغاله بالسياسة.

الفيلم بطولة النجوم عمرو سعد وغادة عبدالرازق وخالد الصاوي وزينة ووفاء عامر وحسن الرداد ودلال عبدالعزيز ومجدي كامل وماجد المصري وإيهاب فهمي وملكة جمال العرب التونسية سهر الغضبان والطفلة بيرلا والسورية سارة نخلة وحسن حرب ومحمد البابلي وماهر سليم. وقال المخرج خالد يوسف خلال المؤتمر، إن الفيلم فكرته من الصعب أن يتم سردها إلا من خلال أحداث الفيلم ومشاهدته. وأضاف أن قصة الفيلم تعبر عن حال المصريين الآن وما يمرون به في الحياة من خير وشر وفقر.

وشكر خالد أبطال فيلمه مؤكدا أن كلهم لم يتحدثوا عن مساحات للأدوار قدر رغبتهم في تقديم فيلم مختلف وجديد.

وأشار يوسف خلال المؤتمر إلى أنه اختار فيلم «مولانا» لتمثيل مصر كأفضل فيلم أجنبي في مسابقة الأوسكار، مؤكدا أن رأي أغلبية اللجنة المشكلة لاختيار الفيلم، استقرت على «الشيخ جاكسون» ورأيها يحترم.

وقال المخرج خالد يوسف إن أعماله السابقة كان يستشرف بها المستقبل كفنان يستطيع ولديه هذا الحدس، مشيرا إلى أنه عندما انتقل للعمل السياسي لم يستطع استشراف المستقبل.

وأضاف أنه سعيد بالعودة للفن بعد غياب 7 سنوات، مؤكدا أنه سيستكمل دورته في البرلمان، لخدمة أبناء دائرته بعدها لن يعود للسياسة مجددا. وكشف يوسف خلال المؤتمر، عن أن الفنانين المشاركين ببطولة فيلم «كارما» لم يأخذوا أجورهم المتعارف عليها، بل ان بعضهم تنازل عن نصف أجره مقابل المشاركة في ذلك العمل، الذي وصفه بـ «المهم».

أما الفنان عمرو سعد فقال إنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصيتين، هما «أدهم ويوسف»، ولديه طفلة تدعى «كارما»، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي حول الفوارق الطبقية، والصراعات.

وتوجه سعد بالشكر للمخرج خالد يوسف وجميع زملائه الفنانين، مشيرا إلى أنه ظل يلح على خالد من أجل العودة للسينما لأنه يرى أنها سلاح مهم، وتأثير الفنان أهم لأنه أبقى وأطول. وأضاف أن عند سفره إلى أميركا لاحظ أن سفراء الدول الكبرى يعملون حاليا على السينما، لأن صناعة السينما أهم ما يمكن.

فيما قال الفنان خالد الصاوي انه يجسد شخصية الدكتور ياسين، وان الفيلم يعد التجربة الثانية له مع عمرو سعد، مضيفا أن هناك أشخاصا محببا له العمل معهم على الرغم من عدم التقائهم في جانب من العمل، مثل غادة عبد الرازق وعمرو سعد، ولكن عند العمل الجاد لا يمكنه التضحية.

أما الفنانة غادة عبد الرازق فقالت إنها تلعب شخصية نهلة، وعبرت عن سعادتها بعودة خالد يوسف للسينما مرة أخرى لأنها ستستمتع بأعماله المقبلة، كما سعدت بالعمل مع جميع الفنانين بالفيلم الذين تتعاون معهم للمرة الأولى، وتمنت تقديم فيلم جيد ينال إعجاب الجمهور.

وقالت الفنانة وفاء عامر خلال المؤتمر، إنها تعتبر نفسها لا تزال ممثلة صغيرة وتتعلم، مؤكدة أنها تنحاز للفن، باعتباره الأهم، مشيرة إلى أنها خشيت أن تخطف السياسة خالد يوسف من الفن.

وأعربت النجمة زينة خلال المؤتمر عن سعادتها بالتعاون مع المخرج خالد يوسف من خلال فيلمه الجديد «كارما» المرتقب تصويره خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تعاونت مع العديد من المخرجين الكبار مثل داوود عبدالسيد الذي شاركت معه في سن صغيرة، لافتة إلى أنها كان ينقصها التعاون مع خالد يوسف.

ومن جهتها أعربت الفنانة دلال عبدالعزيز عن خوفها من حضور مثل هذه المؤتمرات وعبرت عن سعادتها بالعمل للمرة الأولى مع خالد يوسف وعمرو سعد ومع أغلب فناني العمل، وتمنت أن تكون على قدر المسؤولية التي منحها لها المخرج. وقالت ملكة جمال العرب الفنانة التونسية سهر الغضبان إنها تشعر بالفخر بأن أول انطلاقة لها بالسينما العربية تكون مع مخرج عبقري مثل خالد يوسف ومجموعة من الفنانين الذين ستتعلم منهم الكثير، وأضافت أنها لم تشعر بالقلق لأن الشعب المصري مضياف وجمع الفنانين العرب على مر السنوات السابقة وأضافت أنها قد تشارك في تقديم البرامج بجوار التمثيل، خصوصا أنها دارسة لهذا المجال.

أما الفنان إيهاب فهمي فقال انه يقدم شخصية أكرم بالفيلم، مشيرا إلى ان الفنان دائما يبحث عن مساحة دوره بأي عمل، ولكن بعد علمه بعودة خالد يوسف مرة أخرى للسينما وافق على الفور بدون تفكير، مضيفا أنه سيتم تقديم عمل جيد للسينما المصرية والفن المصري.