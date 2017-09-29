الجونة - خلود ابوالمجد



أعلنت منذ قليل جوائز منصة الـcine gouna المقامة ضمن فعاليات الدورة الأولي من مهرجان الجونة السينمائي، وقامت الناقدة صفاء الليثي في بداية حفل توزيع الجوائز بتسليم جائزة سمير فريد المقدمة من جمعية نقاد السينما لفيلم "الأم المخيفة" من إخراج آنا أوروشادزة.



وحصد الفيلم المصري "أوضتين وصالة" للمخرج المصري شريف البنداري جائزة مهرجان الجونة وقدرها 20 ألف دولار ،كما فاز بجائزة شركة نيوسنشري وقدرها 10 آلاف دولار فيلم "كوستا برافا" من لبنان وتسلمتها منيا عقل، كما فاز بجائزة إبداع وققدرها 10 آلاف دولار الفيلم المصري أبو زعبل 1989 للمخرج بسام مرتضي.



وفاز بجائزة مينتور العربية وقدرها 5 آلاف دولار فيلم "200 متر" لأمين نايفة من فلسطين، وجائزة فيلم فاكتوري البالغ قدرها 5 آلاف دولار فيلم "من خلف الستار" للتونسية عفاف بن محمود ، وحصد جائزة أروما ستوديوز للمشاريع في مرحلة التطوير 5 آلاف دولار فيلم "نورا في أرض العجائب" للتونسية هند بوجمعة، وفاز بجائزة أروما ستوديوز لأحد المشاريع قيد التنفيذ أيضا وقيمتها 5 آلاف دولار فيلم "يوم الدين" للمصري أبو بكر شوقي.



وأعرب مدير المهرجان انتشال التميمي عن سعادته بمنصة الجونة السينمائية والجهد المبذول بها خاصة وأنه نتاج مجموعة كبيرة من الشباب المجتهد ولم تعتمد علي محترفين، مشيراً إلي أن جميع المشاريع المشاركة تستحق أن تعرض في مهرجان الجونة القادم وأن تشارك في كافة مهرجانات العالم لتميزها وجودتها الفنية.



وقال مصطفي يوسف المنسق العام للمنصة إن منطلق الجونة السينمائي يضم 16 مشروع 12 منها في مرحلة التطوير و4 أخري قيد الإنتاج، مشيراً إلي أن المنصة تضم 3 أعضاء للتحيكم هم أليساندرا سبيشياله مستشار قطاع أفريقيا والدول العربية في مهرجان فينسيا السينمائي والمشرفة علي مشروع فاينال كت والدكتور نزار عنداري أستاذ قسم السينما والأدب في كلية العلوم الإنسانية والمخرجة والمؤلفة والمنتجة هالة جلال.



وأضاف مصطفي أن اللجنة تضم أيضاً 3 مستشارين هم السينمائي مأمون حسن والمخرج قيس الزبيدي والمستشارة السينمائية حياة بن كاره.



وأوضح مصطفي يوسف أن المنصة ضمت عدد من المحاضرات ومنها محاضرة: الإنتاج السينمائي: من الكفاح حتى النجاح وشارك بها أندريا إيرفولينو، وأدارها نيك فيفاريلي، وندوة "كيف تمول فيلمك؟: ممولي الأفلام في نقاش" ومحاضرة: التعاون الإبداعي: حوار بين أسامة فوزي ومحمود حميدة وندوة: الوضع البيئي: التأثير الاجتماعي من خلال الأفلام وندوة: قصص الإنتاج: المنتجون العرب في نقاش ومحاضرة: رحلة كاتب السيناريو وندوة: أزمة اللاجئين: التأثير الاجتماعي من خلال الأفلام وندوة: السينما العربية في العالم: تتبع دورة المهرجانات ومحاضرة: التمثيل: فورست ويتاكر وفن الحرفة وغيرها من الفاعليات التي شارك بها العشرات من شباب السينمائيين.



ومنصة الجونة السينمائية هي ملتقى إبداعي واحترافي تأسس بهدف تنمية ودعم المواهب الواعدة من مصر والدول العربية ويتألف من قسمين : منطلق الجونة السينمائي وجسر الجونة السينمائي.



وشارك في مختلف فعاليات منصة الجونة السينمائية المتعددة عدد من أفضل وأهم الصناع والخبراء والمتخصصين في المشهد السينمائي الدولي والإقليمي من ضيوف من ممثلي المهرجانات الدولية الكبرى بالإضافة لموزعين وكلاء مبيعات أفلام وأهم الموزعين من العالم العربي وممثلي القنوات والشبكات الإقليمية والدولية، لكي تكون فعالية مهنية واحترافية وإبداعية ثابتة سنويا تساهم في تطور موجة جديدة من السينما العربية والإقليمية.