انتهى المطرب التونسي صابر الرباعي من تسجيل أغنية وطنية جديدة بعنوان «سلام يا دفعة»، والتي يهديها لمصر وشعبها، ويتم طرحها في إحدى احتفاليات حرب 6 أكتوبر، وهي من كلمات محمد البوغة وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع خالد نبيل.

من ناحية أخرى، يستعد صابر الرباعي لطرح فيديو كليب جديد، يحمل اسم «جرحي ما شفي» سيطرح على إحدى القنوات الفضائية الفترة المقبلة، يذكر أن المطرب صابر الرباعي يجهز الآن مجموعة من الأغاني المتنوعة ما بين أغنية باللهجة العراقية والتونسية والمصرية الشعبية، وصور كليب «جرحي ما شفي» في دولة تركيا.